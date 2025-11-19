Home Depot Aktie
Why Home Depot Stock Withered on Wednesday
A raft of post-earnings price target cuts was the key factor behind Home Depot (NYSE: HD) stock's slide on Hump Day. The company published its third-quarter figures the previous day, and a clutch of analysts didn't hesitate to make downward adjustments while the ink was still wet. Home Depot's frame three wasn't a disaster, but it wasn't a raging success either.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
