Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 23:18:39

Why Home Depot Stock Withered on Wednesday

A raft of post-earnings price target cuts was the key factor behind Home Depot (NYSE: HD) stock's slide on Hump Day. The company published its third-quarter figures the previous day, and a clutch of analysts didn't hesitate to make downward adjustments while the ink was still wet. Home Depot's frame three wasn't a disaster, but it wasn't a raging success either.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Home Depot Inc., Themehr Nachrichten