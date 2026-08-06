Honeywell Aerospace Aktie
WKN DE: A429HW / ISIN: US43849R1059
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06.08.2026 16:24:39
Why Honeywell Aerospace Stock Crashed After Earnings
Honeywell Aerospace (NASDAQ: HONA) stock plunged 20.8% through 9:50 a.m. ET in early trading on the Nasdaq Thursday, after missing on its first earnings report since spinning off from parent company Honeywell (NASDAQ: HON) in June. The supplier of airplane navigation systems, engines, and power systems was expected to report earnings of $2.13 per share in pro forma Q2 2026 results, but could only muster up $1.87. Revenue for the quarter was $4.5 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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