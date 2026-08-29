IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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29.08.2026 19:30:00
Why I Wouldn't Touch IonQ, Even With Quantum Computing Stocks Soaring
Quantum computing stocks have been one of the hottest trades in recent years. Emerging leaders IonQ (NYSE: IONQ), Rigetti Computing, and D-Wave Quantum are up between 20% and 50% from their April lows. Look out even further, and this trio has soared between 480% and 1,710% over the past two years. While IonQ is growing at blazing speeds, it's too hot for me to handle. Here's why I'm not ready to buy this top quantum computing stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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