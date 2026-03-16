CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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17.03.2026 00:38:00
Why I'm Still Not Buying CoreWeave Stock
Shares of artificial intelligence (AI) cloud infrastructure provider CoreWeave (NASDAQ: CRWV) have had a wild ride since going public in March 2025. And while the stock is down significantly from its 52-week highs, it has crushed the broader market this year, rising nearly 20% year to date.But despite massive demand for cloud computing and a solid fourth-quarter update in late February, I am still not interested in buying the stock.Why?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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