Innodata Aktie

Innodata für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.01.2026 18:43:56

Why Innodata Stock Skyrocketed Higher Today

Shares of AI-focused, global data engineering upstart Innodata (NASDAQ: INOD) rallied 16% higher as of noon ET on Monday. This morning, investment firm BWS Financial named Innodata one of its "top picks" for 2026 thanks to the company's AI potential. In addition to raising its rating from "buy" to "top pick," BWS set a $110 price target on Innodata stock, implying nearly 80% upside -- even after today's run.Innodata is a "picks and shovels" play to the AI and Generative AI industries. The company acts as a consultant for both AI builders and AI adopters, whether it helps train large language models (LLMs) or implement agentic AI capabilities. With LLMs, for example, Innodata provides data engineering services to:Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Innodata Inc.mehr Nachrichten