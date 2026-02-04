NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite mit Abgaben

Am Mittwoch steht der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,48 Prozent im Minus bei 22 911,26 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,164 Prozent leichter bei 23 217,02 Punkten, nach 23 255,19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 22 819,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23 270,07 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 1,97 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, den Wert von 23 235,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 23 348,64 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 04.02.2025, den Stand von 19 654,02 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,40 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 819,57 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Silicon Laboratories (+ 48,60 Prozent auf 203,02 USD), Powell Industries (+ 17,97 Prozent auf 534,68 USD), Columbia Sportswear (+ 14,16) Prozent auf 65,53 USD), Nissan Motor (+ 11,76 Prozent auf 2,66 USD) und Cirrus Logic (+ 8,40 Prozent auf 135,04 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Innodata (-11,95 Prozent auf 47,89 USD), Geospace Technologies (-9,53 Prozent auf 16,32 USD), Comtech Telecommunications (-9,20 Prozent auf 5,43 USD), inTest (-8,58 Prozent auf 8,52 USD) und AXT (-8,41 Prozent auf 18,08 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17 818 325 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,811 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,40 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at