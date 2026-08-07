Instacart Aktie
WKN DE: A3EUU2 / ISIN: US5653941030
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07.08.2026 18:06:07
Why Instacart Stock Popped Today
Shares of Maplebear (NASDAQ: CART), the company better known as Instacart, were moving higher today after the company topped revenue estimates in the second quarter and issued a strong outlook.As of 11:05 a.m. ET, the stock was up 11.9% on the news.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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