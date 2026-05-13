Integer Holdings Aktie
WKN DE: A2AMZW / ISIN: US45826H1095
|
14.05.2026 01:23:21
Why Integer Stock Leaped More Than 5% Higher Today
Investors were eager to own shares of medical device company Integer Holdings (NYSE: ITGR) on Wednesday. This was due largely to an analyst's recommendation upgrade; that pundit now believes the company's equity is a buy.That prognosticator was Oppenheimer's Suraj Kalia, who upped his recommendation on Integer to outperform (read: buy) from the previous perform (hold). In doing so, Kalia set a price target of $115 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Integer Holdings Corp
|
29.04.26
|Ausblick: Integer legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Integer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Integer verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Integer stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Integer Holdings Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Integer Holdings Corp
|76,00
|-1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.