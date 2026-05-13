Integer Holdings Aktie

Integer Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMZW / ISIN: US45826H1095

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14.05.2026 01:23:21

Why Integer Stock Leaped More Than 5% Higher Today

Investors were eager to own shares of medical device company Integer Holdings (NYSE: ITGR) on Wednesday. This was due largely to an analyst's recommendation upgrade; that pundit now believes the company's equity is a buy.That prognosticator was Oppenheimer's Suraj Kalia, who upped his recommendation on Integer to outperform (read: buy) from the previous perform (hold). In doing so, Kalia set a price target of $115 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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