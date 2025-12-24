Intuitive Machine a Aktie
WKN DE: A3D5BY / ISIN: US46125A1007
24.12.2025 01:45:16
Why Intuitive Machines Stock Slipped on Tuesday
The market's intuition on Tuesday was to sell out of Intuitive Machines (NASDAQ: LUNR). It and other space stocks took hits to their share prices, as numerous investors booked quick profits after a recent mini-rally in the sector. Last Thursday, President Trump issued a new executive order directing federal agencies involved in extraterrestrial activities to help make the U.S. dominant in space. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
