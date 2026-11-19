IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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19.11.2026 17:33:39
Why IonQ Stock Popped Today
IonQ (NYSE:IONQ) stock is up a modest 2.5% as of 11:15 a.m. ET on Thursday -- and was up more than 10% earlier in the morning.
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Image source: Getty Images.
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