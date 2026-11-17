iQiyi Aktie
WKN DE: A2JGN8 / ISIN: US46267X1081
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17.11.2026 01:19:14
Why iQIYI Stock Tanked Today
Chinese online entertainment and video streaming platform operator iQIYI (NASDAQ:IQ) posted its latest quarterly results Monday morning, and they didn't impress U.S. investors. The company's American Depositary Shares (ADSs) took a nearly 18% hit following the financial release, which came up short on both the top and bottom lines.
iQIYI's third-quarter revenue was just over 6 billion yuan ($900 million), down 10% year over year. That was due in no small part to a 6% decline in membership services revenue.
Image source: Getty Images.
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