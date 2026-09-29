Circle Internet Group Aktie
WKN DE: A417ZL / ISIN: US1725731079
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29.09.2026 12:50:00
Why Is Everyone Talking About Circle Internet Group Now?
A relatively unfamiliar company has suddenly become one of the most talked-about names in fintech: Circle Internet Group (NYSE: CRCL).
At first glance, Circle looks like a cryptocurrency company. Look closer, and it is much bigger. Circle wants to help make the U.S. dollar move around the world as easily as information moves across the internet.
To understand why investors are paying attention, let's start with its most important product: USDC.
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