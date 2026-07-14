Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
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14.07.2026 19:19:33
Why Is Fastenal Stock Trading Lower Today?
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