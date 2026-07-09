Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
|
09.07.2026 20:21:45
Why Is Lumentum Stock Surging on Thursday?
This article Why Is Lumentum Stock Surging on Thursday? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc
|
09.07.26
|Börse New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
09.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.07.26