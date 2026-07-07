Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
07.07.2026 19:32:11
Why Is Meta Platforms Stock Gaining Tuesday?
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|531,10
|-1,65%
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