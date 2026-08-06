Opendoor Technologies Aktie
WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036
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06.08.2026 19:59:46
Why Is Opendoor Technologies Stock Falling Thursday?
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04.08.26
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20.07.26
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20.02.26
|Opendoor-Aktie beflügelt: Anleger reagieren erfreut auf Bilanz des Immobilien-Plattformer (finanzen.at)
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19.02.26
|Ausblick: Opendoor Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Opendoor Technologies Inc
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