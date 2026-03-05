Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
05.03.2026 22:11:45
Why Is Palantir Stock Bouncing This Week?
Heading into the final day of trading, shares of Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) have jumped 10.8% this week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. The stock is gaining momentum as the U.S. military is engaged in a war with Iran.The U.S. government's fight with another artificial intelligence (AI) firm may also be stoking investor interest in Palantir this week.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|131,48
|0,05%
