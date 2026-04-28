Itron Aktie
WKN: 888379 / ISIN: US4657411066
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28.04.2026 22:22:16
Why Itron Stock Battled Back From a Big Sell-Off Today
Itron (NASDAQ: ITRI) stock managed to narrowly close out Tuesday's trading in the green despite big sell-offs early in the session. The company's share price ended the day's trading up 0.1% but had been off as much as 9.7% early in the day. Meanwhile, the S&P 500 ended the day down 0.5%, and the Nasdaq Composite closed out the session down 0.9%. Itron posted its first-quarter results before the market opened today, and investors initially had a harshly negative reaction to the company's quarterly print and forward guidance. Despite the initial bearish response to the report, the company's share price saw strong recovery as the day progressed. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Itron Inc.
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