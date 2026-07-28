Itron Aktie
WKN: 888379 / ISIN: US4657411066
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28.07.2026 22:33:06
Why Itron Stock Soared 26% Higher Today
Smart meter and sensor specialist Itron (NASDAQ: ITRI) sure looked like a smart investment on Tuesday. The company's share price skyrocketed by more than 26% on a second-quarter earnings report that investors found more than pleasing.That morning, Itron revealed that revenue for the period fell 7% year over year to $563 million. The company's bottom line also slumped, with net income not in accordance with generally accepted accounting principles (non-GAAP, or adjusted) sliding to $71 million ($1.59 per share) from $75 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Itron Inc.
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27.07.26
|Ausblick: Itron zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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13.07.26
|Erste Schätzungen: Itron stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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27.04.26
|Ausblick: Itron legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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13.04.26
|Erste Schätzungen: Itron stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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16.02.26