Itron Aktie

Itron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888379 / ISIN: US4657411066

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28.07.2026 22:33:06

Why Itron Stock Soared 26% Higher Today

Smart meter and sensor specialist Itron (NASDAQ: ITRI) sure looked like a smart investment on Tuesday. The company's share price skyrocketed by more than 26% on a second-quarter earnings report that investors found more than pleasing.That morning, Itron revealed that revenue for the period fell 7% year over year to $563 million. The company's bottom line also slumped, with net income not in accordance with generally accepted accounting principles (non-GAAP, or adjusted) sliding to $71 million ($1.59 per share) from $75 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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