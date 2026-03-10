Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|
10.03.2026 19:30:00
Why Micron Technology Stock Is Rising Today
Shares of Micron Technology (NASDAQ: MU), a memory semiconductor manufacturer, rocketed higher today after Applied Materials said it was partnering with Micron to speed up the development of advanced memory for artificial intelligence applications.Micron's memory chips are a key component of AI data centers, but there have been some concerns that the company may not be able to produce enough processors to keep up with demand. This latest news is helping to ease those fears, and causing Micron's stock to rise 5.1% as of 2:17 p.m. E.T.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
10.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
10.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
10.03.26
|Pluszeichen in New York: Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
10.03.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
10.03.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.03.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
10.03.26
|S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Micron Technology-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.03.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Micron Technology Inc.
|362,35
|3,83%
|Rising Corporation Inc. Registered Shs
|1 400,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gehen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.