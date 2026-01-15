CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
|
15.01.2026 19:53:02
Why Morgan Stanley Stock Was Cruising Higher on Thursday
In what's shaping up to be a rather prosperous earnings season for banks and financial services companies, Morgan Stanley (NYSE: MS) reported better-than-expected quarterly results Thursday. After the company released fourth-quarter and full-year 2025 figures, grateful investors were trading the stock up by nearly 6% in mid-session action that day.For the quarter, Morgan Stanley's net revenue came in at $17.89 billion, which was a meaty 10% year-over-year increase. The company posted a more robust improvement in net income according to generally accepted accounting principles (GAAP), with a 19% rise to $4.4 billion, or $2.68 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CGI Group Inc.
Analysen zu Morgan Stanley
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.