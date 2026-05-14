Nebius Aktie

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WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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14.05.2026 03:27:02

Why Nebius Stock Jumped Today

Shares of Nebius Group (NASDAQ: NBIS) popped on Wednesday after the cloud computing infrastructure provider boosted its artificial intelligence (AI)-fueled growth forecast.Image source: Getty Images.Nebius Group's revenue rocketed 684% higher year over year to $399 million in the first quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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