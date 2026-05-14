Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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14.05.2026 03:27:02
Why Nebius Stock Jumped Today
Shares of Nebius Group (NASDAQ: NBIS) popped on Wednesday after the cloud computing infrastructure provider boosted its artificial intelligence (AI)-fueled growth forecast.Image source: Getty Images.Nebius Group's revenue rocketed 684% higher year over year to $399 million in the first quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nebius
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12.05.26
|Nebius welcomes Clarifai’s core team and licenses inference IP to strengthen Nebius Token Factory (EQS Group)
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12.05.26
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01.05.26
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01.05.26
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27.04.26
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20.04.26
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Analysen zu Nebius
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