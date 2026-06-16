Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
|
17.06.2026 01:34:11
Why Newmont Stock Bumped Higher Today
In contrast to the broader market, Newmont (NYSE: NEM) stock was a gainer on Tuesday. The precious metals miner booked a gain of nearly 3% on the day, in contrast to the S&P 500 index's 0.6% slide, on the back of a comprehensive yet seemingly smooth set of transitions in the C-Suite.Just after market close on Monday, Newmont announced the appointment of a new CFO, COO, and CTO. All appointments are effective on Wednesday, July 1. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh
|
22.04.26
|Ausblick: Newmont zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Newmont stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Newmont präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Newmont legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUSA und Iran unterzeichnen Absichtserklärung: ATX mit Verlusten -- DAX etwas fester -- Wall Street mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich Verluste. Der DAX verzeichnet leichte Gewinne. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien entwickeln sich die Märkte in unterschiedliche Richtungen.