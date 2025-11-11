Aufschläge in New York: Dow Jones am Dienstagmittag mit Zuschlägen

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Um 18:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,64 Prozent auf 47 673,63 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,338 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,578 Prozent schwächer bei 47 095,06 Punkten, nach 47 368,63 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 47 384,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 47 682,50 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der Dow Jones auf 45 479,60 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 43 975,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 44 293,13 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,46 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 48 040,64 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 3,68 Prozent auf 89,94 USD), Nike (+ 3,40 Prozent auf 62,87 USD), Home Depot (+ 2,13 Prozent auf 321,60 EUR), Amgen (+ 2,02 Prozent auf 330,20 USD) und Verizon (+ 1,86 Prozent auf 40,59 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-3,40 Prozent auf 192,28 USD), Cisco (-1,28 Prozent auf 71,17 USD), Caterpillar (-0,55 Prozent auf 567,72 USD), Microsoft (-0,51 Prozent auf 503,40 USD) und Amazon (-0,29 Prozent auf 247,69 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 18 199 518 Aktien gehandelt. Mit 3,955 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at