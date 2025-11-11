Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Dienstagmittag

Um 18:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,79 Prozent schwächer bei 23 340,80 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,508 Prozent tiefer bei 23 407,72 Punkten, nach 23 527,17 Punkten am Vortag.

Bei 23 315,28 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 23 456,36 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 22 204,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21 385,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 19 298,76 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit SurModics (+ 50,35 Prozent auf 41,00 USD), Comtech Telecommunications (+ 10,67 Prozent auf 3,32 USD), Geron (+ 6,03 Prozent auf 1,23 USD), Cerus (+ 5,63 Prozent auf 1,69 USD) und DexCom (+ 5,58 Prozent auf 57,90 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Century Aluminum (-14,45 Prozent auf 27,64 USD), Ceragon Networks (-10,96 Prozent auf 2,03 USD), Innodata (-7,91 Prozent auf 63,12 USD), SMC (-6,75 Prozent auf 344,75 USD) und American Superconductor (-6,31 Prozent auf 34,58 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 199 518 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,955 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Cogent Communications lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 15,32 Prozent.

