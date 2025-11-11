Microsoft Aktie

Dow Jones im Blick 11.11.2025 20:04:34

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt am Dienstagnachmittag

Der Dow Jones performt am zweiten Tag der Woche positiv.

Um 20:02 Uhr gewinnt der Dow Jones im NYSE-Handel 1,04 Prozent auf 47 859,72 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,338 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,578 Prozent leichter bei 47 095,06 Punkten, nach 47 368,63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 47 919,80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 47 384,51 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, mit 45 479,60 Punkten bewertet. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 11.08.2025, mit 43 975,09 Punkten bewertet. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 11.11.2024, bei 44 293,13 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 12,90 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 48 040,64 Punkte. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 4,41 Prozent auf 63,48 USD), Merck (+ 4,14 Prozent auf 90,34 USD), Amgen (+ 3,22 Prozent auf 334,08 USD), Walt Disney (+ 2,28 Prozent auf 114,80 USD) und Home Depot (+ 2,13 Prozent auf 321,60 EUR). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-2,44 Prozent auf 194,20 USD), Cisco (-0,42 Prozent auf 71,79 USD), Caterpillar (-0,15 Prozent auf 570,02 USD), JPMorgan Chase (-0,01 Prozent auf 316,87 USD) und Microsoft (+ 0,24 Prozent auf 507,20 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 26 851 358 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,955 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 8,49 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,87 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

