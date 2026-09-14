Okta Aktie
WKN DE: A2DNKR / ISIN: US6792951054
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14.09.2026 17:46:25
Why Okta Stock Rocketed Higher Today
Shares of Okta (NASDAQ: OKTA) charged out of the gate Monday, gaining as much as 11.8%. As of 11:32 a.m. ET, the stock was still up 11.2%.
The catalyst that sent the cybersecurity specialist higher was the calls by prominent industry insiders for a slowdown in artificial intelligence (AI) development.
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