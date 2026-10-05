Why PagSeguro Digital Stock Soared Today

Pagbank (NYSE:PAGS), the Brazilian fintech stock and digital bank, flew higher Monday morning, soaring 21.7% through 11:50 a.m. ET.

You can thank the voters of Brazil for that.

Brazil wrapped up its first round of voting for a new President Sunday night. With 98% of votes counted, conservative candidate Flávio Bolsonaro -- son of the former President Jair Bolsonaro and a Brazilian senator in his own right -- won 47.3% of the vote to incumbent President Luiz Inácio Lula da Silva's 44.8%.

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