PagSeguro Digital Aktie
WKN DE: A2JB7S / ISIN: KYG687071012
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05.10.2026 18:17:16
Why PagSeguro Digital Stock Soared Today
Pagbank (NYSE:PAGS), the Brazilian fintech stock and digital bank, flew higher Monday morning, soaring 21.7% through 11:50 a.m. ET.
You can thank the voters of Brazil for that.
Brazil wrapped up its first round of voting for a new President Sunday night. With 98% of votes counted, conservative candidate Flávio Bolsonaro -- son of the former President Jair Bolsonaro and a Brazilian senator in his own right -- won 47.3% of the vote to incumbent President Luiz Inácio Lula da Silva's 44.8%.
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Analysen zu PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A-
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