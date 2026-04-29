Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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29.04.2026 20:35:38
Why Palantir Stock Is Sinking Today
Palantir (NASDAQ: PLTR) stock is moving lower in Wednesday's trading. The artificial intelligence (AI) and analytics software company's share price was down 2.8% as of 2:30 p.m. ET. Meanwhile, the S&P 500 and the Nasdaq Composite were each down 0.4%. Palantir stock had been off as much 4.6% earlier in the session. While there doesn't appear to be any new business-specific news pushing Palantir's stock lower today, investors have been taking a more cautious approach to some AI stocks recently. Reports emerged recently that OpenAI's revenue and engagement metrics had been coming in below expectations, and the information has had ripple effects across tech-sector valuations. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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