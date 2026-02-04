eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|
04.02.2026 01:17:47
Why PayPal Stock Crashed Today
Shares of PayPal (NASDAQ: PYPL) plunged on Tuesday after the payment processor warned that its profits could fall in 2026. By the close of trading, PayPal's stock price was down more than 20%.Image source: PayPal.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!