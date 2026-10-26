Petrobras Aktie
WKN: 615375 / ISIN: US71654V1017
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26.10.2026 17:31:31
Why Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR Crashed Today
Shares of Brazilian oil giant Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR (NYSE:PBR) (NYSE:PBRA) joined the ongoing rout of Brazilian stocks Monday, crashing 16.2% through 12:10 p.m. ET.
Why? Incumbent Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva just beat conservative challenger Flávio Bolsonaro 51.8% to 48.2% in the second, run-off round of that country's presidential election. This result surprised investors who had bet that Bolsonaro's victory in the first round of voting, earlier this year, implied a likely victory for the conservative in Sunday's contest as well.
But that didn't happen.
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