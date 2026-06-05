Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
|
05.06.2026 16:07:25
Why Planet Labs Stock Is Plummeting Today
Planet Labs (NYSE: PL) stock is getting hit with a big pullback following the company's recent quarterly report. The space-tech specialist's share price was down 18.7% as of 10 a.m. ET. The S&P 500 was down 1% at the same point in the daily session, and the Nasdaq Composite was down 2.1%. Planet Labs published its first-quarter results after the market closed yesterday and actually posted sales and earnings that topped Wall Street's forecasts, but space tech stocks are now seeing some bearish reversal on the heels of big gains this year. Investors are also broadly adopting risk-off positioning in response to concerns that the Federal Reserve could raise interest rates this year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Planet Labs
|
03.06.26
|Ausblick: Planet Labs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.05.26
|Erste Schätzungen: Planet Labs stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
18.03.26
|Ausblick: Planet Labs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.03.26
|Erste Schätzungen: Planet Labs legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.12.25
|Ausblick: Planet Labs stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Planet Labs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PLANET INC
|1 180,00
|-0,25%
|Planet Labs
|27,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Skepsis wächst: US-Börsen auf Talfahrt -- ATX und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab vor dem Wochenende ab. Der deutsche Leitindex schwankte zwischen Gewinn- und Verlustzone. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.