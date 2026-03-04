Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
Why Plug Power Stock Keeps Going Up
For the third day in a row, shares of hydrogen fuel cell pioneer Plug Power (NASDAQ: PLUG) stock powered higher on Wednesday.Plug reported Q4 earnings two days ago, as you may recall. Losing (only) $0.06 per share (adjusted) on sales of $225.2 million in Q4, the company beat on both top and bottom lines, igniting a buying frenzy that sent the stock skyrocketing 23%. On Wednesday, the momentum kept going. By the time the closing bell rang, Plug stock was up another 11%. But earnings aren't the only reason Plug is going up.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
