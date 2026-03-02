Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
02.03.2026 23:08:19
Why Plug Power Stock Popped in After-Hours Trading
Extending a 1.1% rise during regular trading hours today, Plug Power (NASDAQ: PLUG) stock is rocketing higher during after-hours trading. The company reported fourth-quarter 2025 financial results that exceeded expectations on both the top and bottom lines, and investors are clearly pleased.As of 4:32 p.m. ET, shares of the fuel cell and hydrogen stock are up 8.9% from closing at $1.81 at the end of regular trading hours today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Plug Power Inc.
|
02.03.26
|Ausblick: Plug Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.01.26
|Plug Power-Aktie im Blick: Walmart-Einigung lässt Anleger jubeln (finanzen.at)
|
18.12.25
|Plug Power-Aktie gefragt: Grünes Wasserstoffprojekt in Namibia und CEO-Wechsel stimmen Anleger hoffnungsvoll (finanzen.at)
|
02.12.25
|Plug Power-Aktie wieder im Plus: NASA-Deal als Rückenwind für Wasserstoffbranche (finanzen.at)
|
21.11.25
|Plug Power-Aktie dreht ins Plus: Erhöhung des Aktienbestands beantragt (finanzen.at)
|
20.11.25
|Anhaltende Skepsis: Plug Power-Aktie schließt erneut mit Verlusten (finanzen.net)
|
19.11.25
|Plug Power-Aktie crasht: Wandelanleihe und Investoren-Symposium sorgen für Aufsehen (finanzen.at)