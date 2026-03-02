Plug Power Aktie

Plug Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.03.2026 23:08:19

Why Plug Power Stock Popped in After-Hours Trading

Extending a 1.1% rise during regular trading hours today, Plug Power (NASDAQ: PLUG) stock is rocketing higher during after-hours trading. The company reported fourth-quarter 2025 financial results that exceeded expectations on both the top and bottom lines, and investors are clearly pleased.As of 4:32 p.m. ET, shares of the fuel cell and hydrogen stock are up 8.9% from closing at $1.81 at the end of regular trading hours today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Plug Power Inc.

mehr Nachrichten