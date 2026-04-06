Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
06.04.2026 22:55:22
Why Plug Power Stock Popped Today
Rising more than 10% last week, Plug Power (NASDAQ: PLUG) stock extended its climb today. The fuel cell and hydrogen specialist announced that it has received an award for a project in Quebec, and investors eagerly bid the stock higher on the news.Shares of Plug Power ended today's trading session up 11.6% higher than where they had closed during the previous market session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Plug Power Inc.
|
03.03.26
|Plug Power-Aktie steigt nach Zahlen deutlich (finanzen.at)
|
02.03.26
|Ausblick: Plug Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.01.26
|Plug Power-Aktie im Blick: Walmart-Einigung lässt Anleger jubeln (finanzen.at)
|
18.12.25
|Plug Power-Aktie gefragt: Grünes Wasserstoffprojekt in Namibia und CEO-Wechsel stimmen Anleger hoffnungsvoll (finanzen.at)
|
02.12.25
|Plug Power-Aktie wieder im Plus: NASA-Deal als Rückenwind für Wasserstoffbranche (finanzen.at)
|
21.11.25
|Plug Power-Aktie dreht ins Plus: Erhöhung des Aktienbestands beantragt (finanzen.at)
|
20.11.25
|Anhaltende Skepsis: Plug Power-Aktie schließt erneut mit Verlusten (finanzen.net)
|
19.11.25
|Plug Power-Aktie crasht: Wandelanleihe und Investoren-Symposium sorgen für Aufsehen (finanzen.at)
Analysen zu Plug Power Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Plug Power Inc.
|2,28
|8,58%