Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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12.08.2026 03:31:14
Why Plug Power Stock Popped Today
Shares of Plug Power (NASDAQ: PLUG) rose on Tuesday after the hydrogen fuel cell maker lifted its full-year growth targets.Image source: The Motley Fool.Plug's revenue grew 2% year over year to $178 million in the second quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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10.07.26
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Analysen zu Plug Power Inc.
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|Plug Power Inc.
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