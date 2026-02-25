Resideo Technologies Aktie
WKN DE: A2N64R / ISIN: US76118Y1047
26.02.2026 00:05:59
Why Resideo Technologies Stock Popped on Wednesday
"Smart home" tech specialist Resideo Technologies (NYSE: REZI) was quite a star on the stock market on Wednesday. Investors piled into its shares, lifting them by more than 14% that trading session. A well-received earnings report was the catalyst for the rally. Resideo unveiled its fourth quarter and full-year 2025 results just after market close on Tuesday. These showed that the company posted just under $1.9 billion in revenue for the quarter, which bettered the year-ago period's result by 2%. However, net income not under generally accepted accounting principles (GAAP) traveled in the other direction, falling to $78 million ($0.50 per share) from fourth quarter 2024's $89 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
