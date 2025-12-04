Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
|
04.12.2025 22:23:05
Why Rigetti Computing Stock Skyrocketed 15.4% Today
Shares of Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) flew higher today, finishing up 15.4%. The jump came as the S&P 500 and Nasdaq Composite both gained slightly. John Martinis, one of this year's Nobel Prize winners, told Bloomberg News that China has "caught up quickly" in the race to build a working quantum computer. He said he's now "worried that maybe we're nanoseconds ahead of them."In his interview released on Wednesday, Martinis said that it was critical for the U.S. to maintain its edge, while also making it clear just how much that edge has shrunk. The researcher has visited the Trump White House several times -- with his most recently visit happening just a few weeks ago -- to discuss quantum technology, which the Trump administration believes is a matter of national security. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
28.07.25
Erste Schätzungen: Rigetti Computing zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Rigetti Computing Inc Registered Shs
|25,80
|-0,39%
