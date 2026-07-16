Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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16.07.2026 21:01:08
Why Rocket Lab Stock Is Losing Altitude Today
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) may excel at soaring into the final frontier, but gravity is weighing pretty heavily on shares today. An analyst initiated coverage on the launch services stock with an unenthusiastic outlook, and investors are choosing to click the sell button as a result.As of 2:14 p.m. ET, shares of Rocket Lab are down 12.1%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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