Saia Aktie
WKN DE: A0KDU8 / ISIN: US78709Y1055
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19.06.2026 23:38:35
Why Saia Stock Swooned This Week
Saia (NASDAQ: SAIA) didn't take its investors for a pleasant ride this week. According to data compiled by S&P Global Market Intelligence, the trucking company's stock fell by nearly 13% over the period. Much of this was due to a recommendation downgrade from an analyst at a prominent bank. That pundit was Citigroup's Ariel Rosa, who set the tone for Saia stock on Monday with his adjustment. He now rates the company's equity neutral, one peg down from his previous buy rating. Despite the downgrade, Rosa adjusted his price target upward, to $524 per share from $516.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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