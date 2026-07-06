Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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06.07.2026 20:27:43
Why Sandisk Stock Bounced Back Today
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock jumped 3.8% through 1 p.m. ET Monday. You can thank Wall Street for that.This morning, UBS analyst Nicolas Gaudois issued a price forecast for DRAM computer memory -- which Sandisk doesn't make; it makes NAND. Nevertheless, his forecast of a 32% sequential DRAM price jump in Q3 2026, which is nearly twice his previous forecast of 17%, has investors thinking that what's good news for DRAM manufacturers such as Samsung and Micron (NASDAQ: MU) may also be good news for Sandisk. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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