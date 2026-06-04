Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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04.06.2026 18:41:13
Why Sandisk Stock Dropped Today
Just one day after Morgan Stanley helped boost Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock nearly 7% in a day, shares of the memory specialist are giving back some gains on Thursday -- falling 1.7% through 11 a.m. ET.You can blame Broadcom (NASDAQ: AVGO) for that.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Börse New York in Rot: Das macht der S&P 500 am Mittwochmittag (finanzen.at)
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