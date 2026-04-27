Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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27.04.2026 16:24:12

Why Sandisk Stock Popped Again Today

Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock closed last week at an all-time high near $990 a share -- and it's starting this week right, too.Shares of the computer memory-maker jumped 4.2% through 10 a.m. this morning after Melius Research initiated coverage with a buy rating and a $1,350 price target. The analyst believes Sandisk shares will rise another 36% over the next 12 months. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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