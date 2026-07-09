Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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09.07.2026 17:22:32
Why Sandisk Stock Popped Again Today
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock jumped 6.4% through 10:30 a.m. ET Thursday after Reuters reported the NAND memory maker has signed a "multi-year" deal to supply NAND flash memory to Meta Platforms (NASDAQ: META). Meta stock itself is down slightly on the news.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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