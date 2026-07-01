ServiceNow Aktie

ServiceNow für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021

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01.07.2026 17:57:54

Why ServiceNow Stock Is Rising Today

It's an auspicious start to July for ServiceNow (NYSE: NOW) stock. While the S&P 500 and Dow Jones Industrial Average are struggling to stay in positive territory, the cloud stock is performing well after an analyst took a more bullish stance.As of 11:43 a.m ET, shares of ServiceNow are up 6.2%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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