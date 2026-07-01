ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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01.07.2026 17:57:54
Why ServiceNow Stock Is Rising Today
It's an auspicious start to July for ServiceNow (NYSE: NOW) stock. While the S&P 500 and Dow Jones Industrial Average are struggling to stay in positive territory, the cloud stock is performing well after an analyst took a more bullish stance.As of 11:43 a.m ET, shares of ServiceNow are up 6.2%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu ServiceNow Inc
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16:04
|S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte ein ServiceNow-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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26.06.26
|Schwacher Handel: S&P 500 fällt letztendlich (finanzen.at)
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26.06.26