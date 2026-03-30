ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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30.03.2026 19:00:00
Why ServiceNow Stock Jumped Today
Shares of ServiceNow (NYSE: NOW) were up today as investors regained some confidence in the workflow automation company, rebounding after fears of AI disruption had haunted many software stocks. The rising optimism about ServiceNow helped the stock jump 5.9% as of 12:58 p.m. ET today. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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