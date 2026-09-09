Why ServiceTitan Stock Is Crashing Today

ServiceTitan (NASDAQ: TTAN) stock is getting crushed in Wednesday's trading. The company's share price was down 30.2%, as of 12:20 p.m. ET. Meanwhile, the S&P 500's level had fallen 0.4%, and the Nasdaq Composite was down 0.6%.

ServiceTitan published its latest quarterly report after the market closed yesterday, and its sales and earnings performance for the period actually topped the average Wall Street estimates. On the other hand, investors were disappointed with the company's forward guidance.

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