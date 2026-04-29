SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
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29.04.2026 18:00:18
Why SoFi Technologies Stock Is Down So Much Today
By almost all measures, shares of SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) should be up today. The online bank's Q1 revenue of $1.1 billion was up 41% year over year, topping expectations of $1.05 billion. And, per-share earnings doubled from a year-ago comparison of $0.06 to $0.12 for the three months ending in March, in line with analysts' estimates. Several internal records were also set last quarter. SoFi maintained full-revenue guidance of around $4.66 billion as well, up 29% from 2025's top line.Nevertheless, as of 11:58 a.m. ET Wednesday, SoFi's stock is down 13.8%, unwinding the budding recovery from a sell-off that began dragging the stock lower late last year. The market just didn't like a handful of numbers from the company's first quarter report.One of the stumbling blocks is SoFi's fee-based revenue such as brokerage services, platform fees, and loan originations. While fee revenue grew 23% to $387 million, that still fell short of analysts' expectations of $405 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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