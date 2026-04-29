SoFi Technologies Aktie

SoFi Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 18:00:18

Why SoFi Technologies Stock Is Down So Much Today

By almost all measures, shares of SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) should be up today. The online bank's Q1 revenue of $1.1 billion was up 41% year over year, topping expectations of $1.05 billion. And, per-share earnings doubled from a year-ago comparison of $0.06 to $0.12 for the three months ending in March, in line with analysts' estimates. Several internal records were also set last quarter. SoFi maintained full-revenue guidance of around $4.66 billion as well, up 29% from 2025's top line.Nevertheless, as of 11:58 a.m. ET Wednesday, SoFi's stock is down 13.8%, unwinding the budding recovery from a sell-off that began dragging the stock lower late last year. The market just didn't like a handful of numbers from the company's first quarter report.One of the stumbling blocks is SoFi's fee-based revenue such as brokerage services, platform fees, and loan originations. While fee revenue grew 23% to $387 million, that still fell short of analysts' expectations of $405 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SoFi Technologies

mehr Nachrichten

Analysen zu SoFi Technologies

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SoFi Technologies 13,70 3,21% SoFi Technologies

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen