SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
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14.10.2026 19:59:14
Why SSR Mining Stock Is Falling Today
Sliding lower from their closing prices on Monday and Tuesday, shares of SSR Mining (NASDAQ:SSRM) have lost a bit of luster in investors' eyes this week. And the decline looks likely to continue today, with a firm providing a less bullish outlook on the mining stock.
As of 1:53 p.m. ET, SSR Mining shares are down 8.1%.
Image source: Getty Images.
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