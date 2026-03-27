SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
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27.03.2026 16:55:30
Why SSR Mining Stock Popped Today
SSR Mining (NASDAQ: SSRM) stock jumped 8.5% through 11:30 a.m. ET Friday after UBS analyst George Eadie raised his price target to $42 and urged investors to buy the stock on recent weakness. Priced under $27 per share today, the analyst is forecasting more than a 56% profit for new investors within a year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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